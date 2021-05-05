Yaralı turnaya anında müdahale
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Yaralı turnaya anında müdahale

Yaralı turnaya anında müdahale
Bültenler - Haberler | Güncel

Maltepe Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, gelen bir ihbar üzerine bir parkta yaralı şekilde mahsur kalan turnayı kurtararak, veteriner birimine teslim etti.

Veteriner ekipleri de turnanın sağlık kontrolünü yaparak, turnayı Orman Bakanlığı Yaban Hayvanlarını Koruma Müdürlüğü'ne teslim etti.

Maltepe Belediyesi arama-kurtarma birimi ekipleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden gelen bir ihbar üzerine hareket geçerek yaralı bir turnayı kurtardı. Feyzullah Mahallesi, Gazeteci Erol Dernek Parkı'nda kargaların saldırısına uğrayan turna, saklandığı ağaçtan alınarak sağlık kontrollerinin yapılması için Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Aydınevler'deki Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi'nde tedavisi tamamlanan turna, Orman Bakanlığı Yaban Hayvanlarını Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Bültenler

SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDIclckö
SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDIclckö
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