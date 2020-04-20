Yaralı tilki yavrusu özel bakımla yaşama tutundu
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Şanlıurfa, Yaban, Güncel

Yaralı tilki yavrusu özel bakımla yaşama tutundu

Şanlıurfa'da köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan tilki yavrusu, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata tutundu.

20.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:31
Yaralı tilki yavrusu özel bakımla yaşama tutundu

Şanlıurfa'da köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan tilki yavrusu, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata tutundu.

Merkez Haliliye ilçesinde yaşayan bir çoban, kırsalda hayvanlarını otlattığı sırada köpeklerin saldırısına uğrayan 20 günlük tilkiyi fark etti. Çobanın bilgi vermesi üzerine yavruyu muhafaza altına alan mahalle sakinleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Görevlilerce bölgeden araçla alınan yavru tilki, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Kontrollerinde karın ve baş bölgesinden yaralandığı tespit edilen yavruya cerrahi işlemle müdahale edildi. Görevliler, yaraları kapanmaya başlayan ve gözleri kapalı yavruyu süt ve özel mamayla beslemeye başladı. Titizlikle bakılan tilki yavrusu, hayata tutundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine, gerek vatandaşların gerekse görevlilerin bulunup merkeze getirdiği doğada yaralı veya güçten düşmüş hayvanların tedavisi ve rehabilitasyonunu özenle yaptıklarını söyledi.

Merkezde bugüne kadar binlerce hayvanın tedavi edildiğini belirten Erdoğan, tedavi edilen memeli ve kanatlı yabani hayvanların daha sonra habitatlarına uygun yaşam alanlarına bırakıldığını ifade etti.

"Tedaviye hemen başlandı"

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çok sayıda misafirleri bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Doğada bulunan kanatlı ve memeli birçok hayvan burada misafir ediliyor. Birkaç gün önce köpek saldırısına uğramış yavru bir tilki getirildi. Tilki vatandaşlarımız tarafından bulunduktan sonra birimlerimize bildirildi. Arkadaşlarımızın teslim aldığı yavru tilkinin tedavisine hemen başladık. Yavrumuz kısa sürede toparlandı. Şu anda her şey iyiye gidiyor. Duyarlı vatandaşlarımıza ve personellerimize teşekkür ediyoruz."

"Misafirimizi özel mamayla besliyoruz"

Merkez sorumlusu ve tilki yavrusunun bakımıyla ilgilenen Veteriner Hekim Reşat Ektiren ise köpek saldırısı sonucu yaralanan yavruyu 3 gün önce misafir etmeye başladıklarını söyledi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yavruya dikişler atıldığını anlatan Ektiren, şunları kaydetti:

"Kırsalda bulunan yavrumuz bize geldiğinde kötü durumdaydı. Karın ve baş tarafında yaralar mevcuttu. Hemen cerrahi işlem yaptık, yaralarını dikişlerle kapattık. Yavrumuz 20 günlük olduğu için çok küçük, gözleri hala kapalı. Anne sütünü içemediği için misafirimizi özel mamayla besliyoruz. Hazırladığımız mama ve sütü biberon veya şırıngayla veriyoruz. Yavrumuz kısa sürede toparlanmaya başladı. Durumu iyiye gidiyor. Yavrumuzu yaklaşık 6 ay misafir edeceğiz. Yavrumuzu kendi başına yaşamaya başlamasıyla doğaya bırakacağız."

Kaynak: AA

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