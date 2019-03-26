Yaralı Tilki Tedavi Altına Alındı

Van'ın Saray ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Tilki, tedavi altına alındı.

Saray ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Tilki, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı Tilki'nin tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. - VAN

Kaynak: İHA