Yaralı tilki koruma altına alındı

08.08.2019 11:08

Konya'da yol kenarında yaralı halde bulunan tilki koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri görevleri sırasında Ankara yolu üzerindeki Aksaray Köprülü Kavşağı'nda yaralı bir tilkiyle karşılaştı.

Tilkiyi özel aparatlarıyla yakalayan milli parklar ekipleri, yaralı olduğu tesbit edilen hayvanı tedavi edilmek üzere Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim etti.

Tilkinin tedavisi sonrasında tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA