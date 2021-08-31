Yaralı teröristi tedavi eden şahıs tutuklandı
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Yaralı teröristi tedavi eden şahıs tutuklandı

Yaralı teröristi tedavi eden şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da, 1 uzman onbaşı, 1 er ve 1 korucu başını şehit eden yaralı teröristi tedavi eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, 1 uzman onbaşı, 1 er ve 1 korucu başını şehit eden yaralı teröristi tedavi eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 yılında Adıyaman kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan hava saldırısı sonucu yaralanan 300 bin TL ödüllü (Bezar Elçi) kod adlı Abuzer Arıca'yı tedavi edip Amanoslar'a kaçmasını sağlayan Rıfat Alper'e yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Rıfat Alper, İl Jandarma Komutanlığına getirilerek sorgulandı. İşlemleri tamamlanan Rıfat Alper daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Rıfat Alper, örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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