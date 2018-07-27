Yaralı sürücüyü uçurumdan çıkarttılar

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Kızılırmak yatağına düşen minibüsünde yaralanan sürücüsü, bulunduğu yenden arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin düzenlediği operasyonla çıkartıldı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde Kızılırmak yatağına düşen minibüsünde yaralanan sürücüsü, bulunduğu yenden arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin düzenlediği operasyonla çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi geçişinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden H.B yönetimindeki minibüs Kızılırmak yatağına düştü. Ağaçlık alana düşen minibüsteki sürücü ağır yaralandı. Sürücü, İmranlı Arama Yaralı Kurtarma Timi ve sağlık ekiplerinin operasyonu ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı ambulans ile İmranlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.