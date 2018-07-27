Yaralı Sürücüyü Uçurumdan Çıkarttılar

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Kızılırmak yatağına düşen minibüsün sürücüsü, bulunduğu yenden arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin düzenlediği operasyonla çıkartıldı.

Kaza Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak yatağına düştü. Ağaçlık alana düşen minibüsün sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü, İmranlı Arama Yaralı Kurtarma Timi (İMAYKUT) ve sağlık ekiplerinin operasyonu ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı, ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS