Yaralı sürücüyü aracından vatandaşlar çıkardı
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Yaralı sürücüyü aracından vatandaşlar çıkardı

Yaralı sürücüyü aracından vatandaşlar çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Akören kavşağında bir otomobil, yön tabelasına çarparak yan yattı.

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Akören kavşağında bir otomobil, yön tabelasına çarparak yan yattı. Kazada yaralanan kadın sürücüyü aracından vatandaşlar çıkarttı.

Kaza dün 16: 00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu üzeri, Akören kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücünün kullandığı araç yön tabelasına çarparak yan yattı. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü yoldan geçen vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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