Yaralı sürücüye kartonla gölgelik yaptılar Yaralı sürücüye kartonla gölgelik yaptılar Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunda zincirleme kaza Sürücü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Birecik ilçesi yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans...

Yaralı sürücüye kartonla gölgelik yaptılar

Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunda zincirleme kaza

Sürücü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Birecik ilçesi yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans eseri hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, yaralıyı araçtan çıkarttıktan sonra kartonla gölgelik yapıp ambulansı bekledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun Birecik ilçesi yakınlarında yaşandı. Mehmet İ.'nin kullandığı 63 HK 087 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki 06 DS 5268 plakalı tıra yandan çarparak altına girdi. Kazaya aynı istikamette giden bir kamyonette karışınca zincirleme trafik kazası oluştu. Kazada kamyonet devrilirken otomobil ise tıra yandan çarpıp altına girdi.

Yaralıya kartonla gölgelik yaptılar

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet İ. şans eseri hafif şekilde yaralı olarak kurtuldu. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçtan çıkarttıkları yaralıyı güneşten korumak için kartondan gölgelik yaparak ambulansı bekledi. Ambulansla Birecik Devlet hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA