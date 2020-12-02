Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi
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Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi

02.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:06

- Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi Patronu, "manyak mısın oğlum" diyerek müdahale etti Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücüye müdahale için korumalı pantolonu kesmek isteyen 112 ekiplerine yaralı sürücü pantolonun zimmetli olduğunu belirterek kesilmemesini isterken,...

- Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi

Patronu, "manyak mısın oğlum" diyerek müdahale etti

EDİRNE - Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücüye müdahale için korumalı pantolonu kesmek isteyen 112 ekiplerine yaralı sürücü pantolonun zimmetli olduğunu belirterek kesilmemesini isterken, kaza yerinde bulunan patronu ise, 'manyak mısın oğlum' diyerek pantolonun kesilmesine izin verdi.

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Edirne'de müşterisine paket servis götüren kurye Ç.E'nin kullandığı motosiklet, Barutluk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen sürücünün yanına giderek yol güvenliğini sağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Patronu, "manyak mısın oğlum" diyerek müdahale etti

Acil Servis ekipleri yaralı sürücünün sol ayağına müdahale etmek için, sürücünün üzerinde bulunan korumalı pantolonu kesmek isteyince, sürücü pantolonun üzerine zimmetli olduğunu ve kesilmemesini rica etti. Kaza mahallinde bulunan yaralı sürücünün patronu ise "fark etmez kesin, manyak mısın oğlum" diyerek korumalı pantolonun kesilmesine izin verdi.

Hafif yaralı sürücü Ç.E, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi
Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi
Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi
Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

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