YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ - Haberler
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YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan halk otobüsünün yaralanan sürücüsü Engin K. (41), Benim çalışmam lazım diyerek ambulanstan inmek istedi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan halk otobüsünün yaralanan sürücüsü Engin K. (41), Benim çalışmam lazım diyerek ambulanstan inmek istedi. Sağlık ekiplerince ikna edilen Engin K., hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmit Akpınar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Engin K. yönetimindeki 41 J 0174 plakalı halk otobüsü, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. İçerisinde yolcu bulunmayan halk otobüsünün sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansa alındı. Ambulanstaki sedyeye yatırılan Engin K., Benim çalışmam lazım. Ben bu ayağıma baktıracağım sadece, ayağımda herhangi bir şey yoksa ben kiracı adamım, çalışmak zorundayım diyerek ambulanstan inmek istedi. Sağlık ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen Engin K., Seka Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ

YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ

YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ

YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ

YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ

YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ

YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ

YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ

YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ

YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ
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Haber: YARALI SÜRÜCÜ, 'BENİM ÇALIŞMAM LAZIM' DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ - Haberler
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