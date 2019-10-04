Yaralı sülün koruma altına alındı

04.10.2019 12:28

Konya'da yaralı halde bulunan sülün koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı vaziyette bir sülün bulunduğunun haber verilmesi üzerine verilen adrese gitti.

Milli parklar görevlileri yaralı sülünü tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Sülünün tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: AA