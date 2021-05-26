Yaralı sokak köpeklerine şefkat
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Yaralı sokak köpeklerine şefkat

Yaralı sokak köpeklerine şefkat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde hasta ve yaralı olarak bulunarak Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilen iki sokak köpeği, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Samsun'un İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde hasta ve yaralı olarak bulunarak Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilen iki sokak köpeği, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

İlkadım Belediyesi, vatandaşların ihbarı üzerine sokakta hasta olarak bulunan bir köpeği Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne getirdi. Burada yapılan muayenesinde arka bacağında tümör tespit edilen köpeğe operasyon yapıldı. Yaklaşık 1 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan köpek, daha sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Tekkeköy Belediyesi tarafından, kulakları kesilmeye çalışılırken bulunan bir sokak köpeği de yine Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne getirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner hekimleri tarafından yapılan operasyonla tedavi altına alınan köpek sağlığına kavuşarak doğal ortamına bırakıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, vatandaşlar ve ilçe belediyeleri tarafından kendilerine yaralı veya hasta olarak getirilen kedi ve köpeklerin bakımlarını, tedavilerini yaptıklarını belirterek, "Tedavi altına alınan iki sokak köpeği de gayet sağlıklı durumda. Gerekli tedavilerini ve bakımlarını yaptık. Kendi başlarına hayatlarını sürdürebilecek duruma geldikleri anda da onları ait oldukları doğal ortamlarına bıraktık" dedi. - SAMSUN

Yaralı sokak köpeklerine şefkat
Yaralı sokak köpeklerine şefkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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