Yaralı sokak kedisinin patisi ampute edildi OSMANİYE'de bir hayvansever tarafından bulunan yaralı sokak kedisinin sol arka patisi, ampute edildi.

OSMANİYE'de bir hayvansever tarafından bulunan yaralı sokak kedisinin sol arka patisi, ampute edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Öğrencisi Ezgi Eser (23), merkeze bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sokak hayvanlarını beslediği sırada, sol arka patisi yaralı bir kediye rastladı. Eser, kedinin tedavisi için hemen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği ile irtibata geçti. İhbar üzerine HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, ivedi bir şekilde kediyi olduğu yerden aracıyla arak, tedavisi için gereken tüm müdahaleyi HAYTAP Tedavi Sistemi bünyesinde gerçekleştirdi. Uzun zaman açık yara ile yaşam mücadelesi vermiş olan ve çok parçalı kırık tespit edilen kedinin patisi ameliyatla ampute edildi.

'BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU'1 yaşında olduğu tahmin edilen dişi kedinin yapılan muayenesinde tarsal kemikte birçok parçalı kırık tespit edildiğini belirten Laçinbala, "Ampute etmekten başka çaremiz yoktu. Ancak ileriki günlerde 3D yazıcı ile protez bacak yapma ihtimalinden dolayı yaralı bacağı kurtarabildiğimiz en uç noktadan kestik. Muz kabuğu şeklinde açmış olduğumuz kas ve deri bütünlüğünü tarsal kemiğin boyun kısmından kestiğimiz bölgeyi saracak şekilde tekrar birleştirerek kas ve deri bütünlüğünü sağladık. Bu halde yaşaması mucize, çok güçlü bir kediymiş. Uzun zaman açık bir yara ile yaşam mücadelesi vermiş artık kasları bitmişti ve uyuz etkenine rastladık. Muhtemelen iç parazitleri de vardı diye tahmin ediyorum. Yapmış olduğum ağız ve diş muayenesinde herhangi bir çürük veya enfeksiyon göremedim. Operasyon sonunda paraziter yönden de gerekli müdahaleleri yaptık. Tedavisinin ardından protez bacakla alakalı çalışmaları planlamaktayız" dedi.

HAYTAP'a teşekkür eden Ezgi Eser ise bundan sonraki süreçte kedinin geri kalan yaşamına destek olacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA