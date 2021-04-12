Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı

Diyarbakırlı kuyumcu, mağazasına giren yaralı sokak kedisini sahiplenerek 'Peşo' ismini verdi.

Diyarbakırlı kuyumcu, mağazasına giren yaralı sokak kedisini sahiplenerek 'Peşo' ismini verdi. Hayvansever iş insanının, Peşo için 5 bin lira değerinde yaptığı dubleks ev 14 kediye ev sahipliği yaparken, birçok belediye ve hayvansevere ilham kaynağı oldu.

Merkez Kayapınar ilçesinde 30 yıllık esnaf Mehmet Yüksel, bir süre önce yaralı halde iş yerinin önüne gelen kediyi fark etti. Hayvansever Yüksel, veterinere götürüp tedavi ettirdiği kediyi sahiplenerek "Peşo" adını verdi. Birlikte vakit geçirmekten keyif duyduğu kedisinin bakımı ve beslenmesiyle yakından ilgilenen Yüksel, Peşo için dükkanın önünde 5 bin lira değerinde ultra lüks ahşap kulübe yaptırdı. Semtin maskotu haline gelen, sokak hayvanlarının sesi olup birçok belediyeye ilham kaynağı olan Peşo, mahalle sakinlerinin yanı sıra yoldan geçenlerin de ilgisini çekmeye başladı. Ultra lüks kulübe, Peşo'nun yanı sıra çoğu kedi olan sokak hayvanlarına da geceleri ev sahipliği yapıyor. "Çocukluktan beri hayvana karşı çok aşırı bir sevgim var" diyen Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlara karşı bir üzüntüsü olduğunu söyledi. Yüksel, "Onlara baktığım zaman mağduriyet görüyorum. Sokaklarda arabaların altında kalıyorlar ve ölüyorlar. Bizim toplum, hayvanlara karşı biraz acımasız. Mümkün olana kadar farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. ve kedimiz Peşo sokak kedisidir. Böyle bir durumlar karşılaştık. Mağazaya yaralı bir şekilde geldi. ve bizi sahiplendi aslında. Yaralıydı bizde onu tedavi ettik. Ona sokakta kalmasın diye, sokak hayvanlarının sesi olsun diye dubleks ev yaptık. Böyle modern bir şey" dedi.

"Gece 13-14 kedi burada barınıyor"

Çoğu yere de örnek teşkil etsin diye böyle bir güzellik oluşturduklarını kaydeden hayvan sever Yüksel, "İstediğimiz şekilde de oldu. Ses getirdi, sokak hayvanlarının da sesi oldu Peşo. Birçok belediyeden telefon geldi ve tebrik mesajları aldım. Bu evlerden belediyelerimiz, iş adamlarımız yapmaya başladılar. Bunu duyunca mutlu oluyoruz. Burada geceleyin kameradan izleyince ev sahipliği yapıyor bu ev. 13,14 kedi burada gece barınıyor. Tabi bunları görünce mutlu oluyoruz. Güzel bir ortam oluştu. Bizim Peşo, Diyarbakır'ın sembolü oldu. Görüntüleri, sayfaları, fan sayfaları bile açılmaya başlandı. Eğer bir gün onunla ilgili maddi anlamda bir gelir oluşursa onu da arkadaşlarla şöyle düşündük. Onun komple geliri sokak hayvanlarına harcayacağız. Bu evlerden daha çok yerde yapmaya başlayacağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı
Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı
Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı
Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı
Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı
Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı
Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı
Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı
Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı
Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Türker Ertürk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Perihan Savaş Muharrem Erdemir
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Töre Ünal Karaman Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaralı sokak kedisi 'Peşo'yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:04:30. #1.14#
title