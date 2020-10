Yaralı sokak hayvanlarının imdadına İlkadım Belediyesi koştu

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi ekipleri vatandaşların ihbarı üzerine güçten düşen 10 sokak hayvanına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne teslim etti.

Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde güçten düşmüş sokak köpeğini görüp Alo: 153 hattını arayan hayvanseverin çağrısına İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri koştu. Gelen ihbar sonrası verilen adreste bitkin bir halde yatan köpeğe müdahale eden ekipler, gün içerisinde kaza geçirmiş ya da çeşitli nedenlerden dolayı yaralanmış yaklaşık 10 sokak hayvanına ilk kontrolleri sonrası tam tedavi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne teslim etti.

"Can dostlarımız için ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz"

Can dostların da yardıma ihtiyacı olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Pandemi sürecinde dahi Sağlık İşleri Müdürlüğümüz işlerini aksatmadan çalışmalarına devam etti. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde, insanlar evlerine çekilince doğanın kendisine geldiğini gördük. İnsanlar kadar hayvanların da yaşam hakkı var. Bu konuda herkesin hemfikir olması gerekir. Bu dünyaya, hayvanlar ile birlikte geliyoruz. Şehir hayatında en büyük sıkıntıyı yerel yönetimler yaşıyor. Çünkü bir sokak hayvanını sevenler de var, şikayetçi olanlar da var. Özellikle kırsaldaki köpeklerin, şehir sınırlarına getirilerek bırakılması bizim bu iş için ayrılan bütçemizi zorluyor. Normal şartlarda kentteki hayvan popülasyonu ile ilgili bir sıkıntı yok. Aşı, tedavi, besleme, kısırlaştırma ya da derneklerimizden, hayvanseverlerimizden gelen taleplerin karşılanması gibi konularda Samsun Büyükşehir Belediyemizle birlikte can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz. Sonuç itibariyle can taşıyan her canlıya yardım elimizi uzatmamız gerektiği düşüncesi ile yapılan bu tür hizmetler için duyarlı vatandaşlarımızın bizlere ulaşmalarını istiyoruz" dedi. - SAMSUN

