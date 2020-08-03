Yaralı sıpayı devriye gezen jandarma kurtardı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir aracın çarpıp kaçtığı sıpa şans eseri bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından fark edilince hayata tutundu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir aracın çarpıp kaçtığı sıpa şans eseri bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından fark edilince hayata tutundu. Jandarma tarafından veteriner kliniğine götürülen sıpaya 80 dikiş atıldı.

Olay, Şuhut-Yarışlı köyü yolu üzerinde meydan geldi. Karayolunda bir sıpanın yattığını gören jandarma ekipleri, eczacı Barbaros Kılınçkaya'dan yardım istedi. Bunun üzerine Kılınçkaya, sıpayı Şuhut ilçesindeki veteriner kliniğine getirmelerini istedi. Ekipler sıpayı veteriner hekimler Oğuzhan Yılmaz, Tahsin Dalkılıç'a götürdü. Sıpa burada yapılan 3 saatlik müdahale sonrası kurtarılırken, vücudunun çeşitli yerlerine yaklaşık 80 dikiş atıldı.

Koruma altına alınan sıpanın belediye yetkililerine teslim edileceği öğrenilirken, sahibinin ise henüz çıkmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA