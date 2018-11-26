Yaralı Sayısı 646'ya Çıktı

İran'ın Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 646'ya yükseldi. İran devlet televizyonu, geçtiğimiz akşam Kermanşah eyaletinde meydana gelene 6,4 şiddetindeki depremde yaralı sayısının 646'ya ulaştığını duyurdu. Yetkililer, Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab'ta 290, Gilanigarb'ta 170, Kasrı Şirin'de 109, Batı İslamabad'da 54 ve diğer bölgelerde 23 kişinin yaralandığını açıkladı. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada 6,4 büyüklüğündeki depremden sonra 148 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.

IRAK'TA 2 ÖLÜ, 50 YARALI Irak'ın Süleymaniye kentinden hissedilen depremde, panik ve korku sebebiyle yüksekten atlayan 2 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı.

(İHA)