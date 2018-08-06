Yaralı Sayısı '13' Olarak Açıklandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de araçların çarpışması sonucu meydana gelen patlamada yaralı sayısı 13 kişiye çıktı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Dokki bölgesinde araçların çarpışması sonucu meydana gelen patlamada yaralananlarının sayısı 13'e çıktı. Sağlık Bakanlığı, Dokki bölgesinde bulunan 6 Ekim Köprüsü'nün altında meydana gelen olayda, araçlardan birinin minibüs olduğu, yaralananların Agouza Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. İtfaiyeciler kısa sürede olay yerine gelip yangını söndürerek yangının yayılmasını engelledi. Mısır basınında çıkan haberlere göre, patlamada biri minibüs 4 araç zarar gördü. Bir güvenlik kaynağı, patlamanın arabalardan birinde çıkan devre sorunu nedeniyle meydana gelebileceğini söyledi. Görgü tanıkları, bir aracın patlaması sonucu iki aracın alev aldığını belirtti. Başka bir görgü tanığı ise minibüsün önündeki iki arabaya çarptığını, önündeki iki aracın alev aldığını, minibüs şoförünün araçtan atladığını söyledi. Sürücü gözaltına alındı. Yangının kesin olarak neden çıktığı hala belirsizliğini koruyor.

(İHA)