Yaralı Şahine Şefkat Eli

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hayvan sever bir Maltepeli tarafından Samsun'dan Maltepe'ye getirilen yaralı şahinin tedavisini gerçekleştirdi.

Samsun'da, uçmakta zorluk çeken bir kızıl şahine rastlayan Maltepeli bir vatandaş, İstanbul'a kadar gözü gibi baktığı yaralı şahini Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirdi. Kafasına aldığı darbe yüzünden denge kurmakta zorlanan ve kanadının birinde düşüklük fark edilen kızıl şahin, Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekiplerince, Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi'ne alındı. Merkezde detaylı muayenesi yapılan yaralı şahin, ilk tedavisinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yaban Hayatını Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İSTANBUL