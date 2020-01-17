Yaralı şahin tedaviye alındı
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Yaralı şahin tedaviye alındı

Konya'da yol kenarında yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

17.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:18
Yaralı şahin tedaviye alındı

'da yol kenarında yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konya Şubesi ekipleri, koruma kontrol faaliyetleri esnasında Konya-Aksaray kara yolu kenarında uçamayan bir şahin olduğunu fark etti.

Şahinin kanadından yaralı olduğunu belirleyen milli parklar görevlileri, tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Şahinin tedavisini müteakip tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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