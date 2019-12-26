Yaralı şahin tedaviye alındı
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Yaralı şahin tedaviye alındı

Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

26.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:12
Yaralı şahin tedaviye alındı

'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 8. Bölge Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Merkez ilçesine bağlı Ağsaklı Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından arazide yaralı şahin bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese gelen milli parklar ekipleri, uçamayan şahinin kanadından yaralı olduğunu tesbit etti.

Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edilen şahinin tedavisinin tamamlanması sonrasında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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