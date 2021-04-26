Yaralı şahin tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaralı şahin tedavi altına alındı

Yaralı şahin tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yaralı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yaralı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Germencik'te vatandaşlar evlerinin bahçesinde yerde hareketsiz halde duran şahini fark etti. Yırtıcı kuşun sağlık durumundan şüphe duyan vatandaşlar şahinin yaralı olduğunu anlayınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parkla Aydın Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye giden ekipler yaralı şahini teslim alarak Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Yaralı şahinin burada gerçekleştirilecek tedavi ve rehabilitasyon süreci akabinde doğaya salınacağı öğrenildi. - AYDIN

Yaralı şahin tedavi altına alındı
Yaralı şahin tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilir
Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaralı şahin tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:09:57. #1.16#

title