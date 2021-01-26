Yaralı şahin tedavi altına alındı
26.01.2021 17:06 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:10
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.
- Bursa
İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan bir çiftçi, yol kenarında yaralı halde şahin buldu. Şahini aracına alan çiftçi, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler tarafından teslim alınan şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
- Bursa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ