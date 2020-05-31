Yaralı şahin tedavi altına alındı
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Yaralı şahin tedavi altına alındı

Konya'da, yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Yaralı şahin tedavi altına alındı
31.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:30

Konya'da, yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi, Saraçoğlu Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı şahin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden milli park görevlileri, teslim aldığı şahini muayene ve tedavisinin yapılması amacıyla şahini Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü.

Şahinin iyileşmesinin ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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