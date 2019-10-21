Yaralı şahin tedavi altına alındı

21.10.2019 11:30

Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Mili Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kadınhanı ilçesindeki TİGEM işletmesinde güvenlik personeli tarafından uçamayan şahin olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese giden milli parklar görevlileri, kanadından yaralı olduğu tesbit edilen şahini tedavi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Şahinin tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA