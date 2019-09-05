Yaralı şahin, tedavi altına alındı

05.09.2019 14:54

Hatay'da, yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Kisecik mevkinde bir vatandaş tarafından uçamayan şahin bulunduğu bilgisinin verilmesi üzerine adrese gitti.

Ekipler, yaralı olduğu belirtilen şahini tedavi edilmek üzere Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Fakültesine teslim etti.

MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enes Altuğ, AA muhabirine, şahinin sağ kanadında kırık tespit ettiklerini söyledi.

Yaralı şahine gerekli ilaç tedavilerinin uygulandığını belirten Altuğ, iyileştikten sonra şahini tekrar doğaya bırakacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA