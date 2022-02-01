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Yaralı şahin koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yaralı şahin koruma altına alındı

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvan Koruma timi yaralı olarak bulunan Şahin'i tedavisini yaptırıp Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettiler.

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvan Koruma timi yaralı olarak bulunan Şahin'i tedavisini yaptırıp Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettiler.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri tarafından Cumayeri ilçesinde icra edilen devriye esnasında vatandalar yaralı Şahin olduğu bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler yaralı Şahin muhafaza altına aldılar. Daha sonra tedavisinin yapılarak tekrar doğaya bırakılması maksadıyla, Düzce Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim ettiler.

(Ali Yıldız/İHA)

Yaralı şahin koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Jandarma, Düzce, Güncel, Haber

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