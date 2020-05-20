Yaralı şahin koruma altına alındı Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Kadınhanı ilçesi Hacıpirli Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından uçamayan bir şahin bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese giden milli park görevlileri, kanadından yaralı olduğu belirlenen şahini muayene ve tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Yaralı şahinin iyileşmesini müteakip yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA