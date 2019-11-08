Yaralı şahin koruma altına alındı

08.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:08

Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri Çumra ilçesine bağlı Seçme Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından arazide ayağından yaralı bir şahin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.



Belirtilen adrese giden milli parklar ekipleri, yaralı şahini tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.



Yaralı hayvanın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına yeniden salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA