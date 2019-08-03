Yaralı şahin koruma altına alındı
Konya'da, yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Konya'da, yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çumra ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından bulunan uçamayan bir şahin olduğu bilgisi üzerine adrese gitti.
Milli parklar ekipleri, yaralı olduğu belirlenen şahini tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.
Yaralı şahinin tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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