Yaralı şahin koruma altına alındı

Sandıklı ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

Sorkun köyü yolunda elektrik tellerine çarptığı sanılan ve uçamayan bir kızıl şahin bulan vatandaşlar, durumu Sandıklı Belediyesinin zabıta ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlardan yaralı kızıl şahin'i teslim alan Zabıta ekipleri, ilçedeki özel bir veterinere götürdü.

Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan kuşun kanadından yaralandığı tespit edildi.

Zabıta Uğur Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde bir vatandaş, yaralı kızıl şahin bulduklarını ve yaralı olduğunu bize bildirdi. Bizde, teslim aldığımız yaralı hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğiz. Bu süre içerisinde ilk muayenesini ilçemizde veteriner hekime yaptırdık. Biraz misafir ettikten sonra hayvana, su ve yiyecek verdik."

Yaralı kızıl şahin'i teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü personeli Bekir Kaygısız da, hayvanın Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi'ne götürülerek tedavisine başlanacağı ve iyileştikten sonrada doğaya bırakılacağını söyledi.

Kaynak: AA