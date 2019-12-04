Yaralı şahin 45 gün sonra özgürlüğe kanat çırptı
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Yaralı şahin 45 gün sonra özgürlüğe kanat çırptı

Sinop'ta bulunan yaralı şahin, 45 günlük tedavisinin ardından doğaya salındı.

04.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:18
Yaralı şahin 45 gün sonra özgürlüğe kanat çırptı

'ta bulunan yaralı şahin, 45 günlük tedavisinin ardından doğaya salındı.

köyü mevkisinde yaralı şahin bulan vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.


Müdürlük yetkililerince teslim alınan şahin, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.


Burada veterinerler tarafından yapılan incelemede şahinin sağ ayağında kırık olduğu tespit edildi. Bandaj uygulaması yapılarak kafese alınan şahine 45 gün süreyle tedavi uygulandı. Görevlilerce özel olarak bakımı yapılan şahin eski sağlığına kavuştu.

Ekiplerce halkalaması yapılan şahin daha sonra doğaya salındı.

Kaynak: AA
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