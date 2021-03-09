Yaralı porsuğa jandarma eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yaralı porsuğa jandarma eli

09.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:31
Yaralı porsuğa jandarma eli

Denizli'de devriye atan jandarma ekipleri yol kenarında bulduğu yaralı porsuğu koruma altına alarak, tedavisi için hayvan barınağına teslim etti.

Denizli'de devriye atan jandarma ekipleri yol kenarında bulduğu yaralı porsuğu koruma altına alarak, tedavisi için hayvan barınağına teslim etti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Emirazizli Mahallesi Göz Piknik Alanı'nda yapılan devriye faaliyeti esnasında yol kenarında bir porsuk olduğu fark edildi. Porsuğun yanına giden ekipler yaralı olduğunu tespit etti. Devriye atan jandarma ekiplerince yaralı porsuk karoma altına alarak beslenmesini sağladı. Daha sonra yaralı porsuk tedavisinin yapılması için Denizli İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin koordinesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağı personellerine teslim edilerek tedavisinin yapılmasını sağladı. - DENİZLİ

Yaralı porsuğa jandarma eli
Yaralı porsuğa jandarma eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Serdar Ortaç Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaralı porsuğa jandarma eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 09:32:39. #1.14#
title