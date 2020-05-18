Yaralı pelikan koruma altına alındı Konya'da, yaralı halde bulunan pelikan koruma altına alındı.

Konya'da, yaralı halde bulunan pelikan koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesine bağlı Karaömerler Mahallesi'nde uçamayan bir pelikana rastlandığının bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese giren milli parklar görevlileri, uçamayan pelikanın kanadından yaralı olduğunu tespit etti.

Muayene ve tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilen pelikanın iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA