Yaralı pelikan "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı"nda tedavi edildi

20.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:38

Kocaeli'de yaralı bulunan ak pelikan, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmit Sulak Alanı'nda yaralı ve bitkin halde bulunan ak pelikan, Ormanya ekiplerince Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Geçen yıl 778 yaban hayvanının hayatına umut olan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, ilk olarak pelikanın vücut ısısı dengelenerek beslenme rasyonu oluşturuldu.

Yaklaşık 4,9 kilogram ile merkeze gelen pelikan, rehabilitasyon süresince günde 1 kilogram balıkla beslenerek 6 kilogram ağırlığına ulaştı.

Pelikana, doğal yaşam ortamına hazırlamak için Ormanya'daki göletlerde her gün yarım saat su terapisi yaptırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da sağlığına kavuşan ak pelikan, veteriner hekimleri ve Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri gözetiminde İzmit Körfezi Sulak Alanı'na salındı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki ak pelikanın, bir hafta boyunca sulak alandaki hareketliliği ve doğal yaşam ortamına alışma süreci gözlemlenecek.

Kaynak: AA