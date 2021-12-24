Yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı - Haberler
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Yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı

Yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Altınşehir Mahallesi Sonko Kavşağında bulunan bir binada tadilat çalışması yapan Şahin Karakuş, yerde hareketsiz bir şekilde yatan peçeli baykuşu fark etti. Peçeli baykuşun bir kanadının kırık olduğunu anlayan Şahin Karakuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yaralı hayvanı alarak tedavi ettirmek üzere götürdü. - ADIYAMAN

Yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı

Yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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