Yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Giresun'da, yaralı halde bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı.

Giresun'da, yaralı halde bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı.

Merkeze bağlı Esenbük mahallesinde yaralı baykuşu fark eden vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Görevliler tarafından koruma altına alınan kuşun yapılan ilk sağlık kontrolünde kanadından yaralı olduğu belirlendi.

Baykuşun tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA