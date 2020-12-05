Yaralı olarak bulunan doğan barınakta tedaviye alındı

Ümraniye'de vatandaşlar tarafından yaralı bir şekilde bulunan yırtıcı doğan, Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yırtıcı doğanın tedavisi güçlükle de olsa sürerken, Veteriner Hekim Esma Çerkes, vatandaşları bu türlere zarar vermemeleri konusunda uyardı.

Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yaralı bir halde vatandaşlar tarafından bulunan yırtıcı doğan, Ümraniye Belediyesi ekiplerince alınarak hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı. Yırtıcı olması nedeniyle güçlükle de olsa tedavisi süren yaralı doğan, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacak.

Doğanın tedavi süreci ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Esma Çerkes, "Bize geldiğinde genel durumu pek iyi değildi. Yemek yememişti, bir süre aç kalmıştı. Çok uyanık bir halde değildi. Sonrasında hemen tedavisine başladık. Antibiyotik, vitamin kompleks ve genel durum yükseltici ilaçlar kullandık. ve telekleri kısa olduğu için uçamıyor. Büyük ihtimal kesmişler teleklerini, o yüzden kısa görünüyor. Parmağında da ufak bir şişliği var" dedi.

Doğanın her gün çiğ etle beslendiğini ifade eden Esma Çerkes, "Beslenmesi, genel durumu şuan toparlıyor, iyi gidiyor. Tüyleri de uzadıktan sonra doğaya salacağız. İstanbul'da çok gördüğümüz bir tür değil. Ama yine daha çok Beykoz taraflarında, ormanların çok olduğu yerde yine tek tük rastlanabiliyor. Zaten avcı kuşlar. Diğer kuşlarla ve etle besleniyorlar" şeklinde konuştu.

Bu tür kuşların doğada önemli bir seleksiyona sahip olduğunu hatırlatan Esma Çerkes, bu tür kuşların türlerinin devam etmesi için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı