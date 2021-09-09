Yaralı mısır akbabası tedavi altına alındı
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Yaralı mısır akbabası tedavi altına alındı

Yaralı mısır akbabası tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de yaralı halde bulunan mısır akbabası tedavi altına alındı.

Kayseri'de yaralı halde bulunan mısır akbabası tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, duyarlı bir vatandaşın bulduğu yaralı kuş, şube yetkililerine teslim edildi.

Yaralı mısır akbabası, gerekli tedavi ve bakımının yapılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan veterinerlikte tedavi altına alındı.

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca 2021 yılı için mısır akbabasını avlayana 15 bin lira ceza veriliyor.

Yaralı mısır akbabası tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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