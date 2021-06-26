Yaralı martıyı yanından ayırmıyor, gittiği her yere götürüyor
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Yaralı martıyı yanından ayırmıyor, gittiği her yere götürüyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Haberler | Güncel

Yaralı martıyı yanından ayırmıyor, gittiği her yere götürüyor -Yaralı martıya gözü gibi bakıyor Sultangazi'de yaşayan Öner Eçim, akrabasının yaralı halde bulduğu martıya gözü gibi bakıyor.

Yaralı martıyı yanından ayırmıyor, gittiği her yere götürüyor

-Yaralı martıya gözü gibi bakıyor

İSTANBUL - Sultangazi'de yaşayan Öner Eçim, akrabasının yaralı halde bulduğu martıya gözü gibi bakıyor. Eçim, uçamayan martıyı sabah işe, akşam ise evine götürüyor.

Sultangazi'de yaşayan Öner Eçim, geçtiğimiz hafta akrabası olan Menderes Doğan'ın yaralı halde bulduğu martıya gözü gibi bakıyor. Eşim, uçamayan martıyı diğer hayvanların zarar vermemesi için sabah işe giderken yanında götürüyor, akşam ise eve getiriyor. Martıyı iş yerine götüren Eçim, öğle aralarında ise temiz hava alıp dolaşması için iş yerinin yakınında bulunan yeşillik alana götürerek gezdiriyor.

"Seve seve bakarım dedim"

Yaralı haldeki martıyı eve getirdiğini söyleyen Öner Eçim, "Halamın oğlu beni aradı, balkonda çay içerken bir ses duymuş ve bir kuşun tellere takılıp başının sıkıştığını görmüş. Daha sonra ise kurtarıp evine almış ancak bakamayacağını anlayınca ertesi gün tekrar beni aradı ve dedi ki 'ben bakmayacağım sen bakar mısın', ben de seve seve bakarım dedim ve gidip aldım evime getirdim" ifadelerini kullandı.

"Uçabilirse yeniden doğaya salacağım"

Yaklaşık bir haftadır martıyı işe götürdüğünü söyleyen Eçim, "Akşam eve, sabah ise iş yerime götürüyorum. Biz çalışırken o da dolaşıyor. İşyerindeki arkadaşlarım da kuşu seviyorlar. İsmini de hep birlikte 'mazlum' koyduk çünkü kendisi gerçekten mazlum. Hayvanları çok seviyorum. Bulunduğunda yaralıydı, ben de bakıp iyileşmesini bekledim. Şu anda uçamıyor ancak birkaç güne eğer uçabilirse yeniden doğaya salacağım" şeklinde konuştu.

Yaralı martıyı yanından ayırmıyor, gittiği her yere götürüyor
Yaralı martıyı yanından ayırmıyor, gittiği her yere götürüyor
Yaralı martıyı yanından ayırmıyor, gittiği her yere götürüyor
Yaralı martıyı yanından ayırmıyor, gittiği her yere götürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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