Yaralı martıya tedavi
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde olta iğnesine takılarak yaralanan martı, hayvanseverler tarafından veterinere götürülerek tedavi edildi.
14.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:59
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde olta iğnesine takılarak yaralanan martı, hayvanseverler tarafından veterinere götürülerek tedavi edildi.
Türkbükü Mahallesi'ndeki hayvanseverler, martının gagasıyla ayağına olta iğnesi takıldığını ve misinaya dolandığını gördü. Martının yardımına koşan hayvanseverler, durumunun ciddi olduğunu görünce veterinere götürdü. Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyesi veteriner Hekim Fulya Kaya tarafından röntgeni çekilen martının vücudundan, bir saatlik uğraşın sonunda olta uçları çıkarıldı. Sağlığına kavuşan martı, tekrar doğaya bırakıldı.
Kaynak: DHA