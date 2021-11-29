Yaralı martı 3 puana uçtu!

MARMARİS, MUĞLA (Bültenler) - Türkiye'de 1931 yılında kurulan ve ilk 100 spor kulübünden birisi olan, Muğla Süper Amatör Futbol Ligi B GrubundakiMarmarisspor A. Ş.; geçen hafta kendi sahasında lig lideri Dalaman Belediyespor'a karşı aldığı 2 - 0'lık beklenmedik mağlubiyet sonrası, ligin 4'üncü haftasında Marmaris'te, Menteşe Yerküpespor'la karşılaştı.

Dalaman Belediyespor maçında kırmızı kart gören 4 futbolcusundan yoksun sahayaçıkan siyah beyazlılar, zor da olsa 3 puanı aldı. Maçın ilk 80 dakikası karşılıklı sönük ataklarla geçerken, 83'üncü dakika müsabakanın kırılma noktası oldu. Menteşe Yerküpespor'un sağ kanat oyuncusu Egemen, kaleci Mehmet'le karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Mehmet başarılıydı, seken topu defans uzaklaştırdı. Rakip sahada baskısını sürdüren kırmızı beyazlılar, Marmarisspor'un 85'inci dakikada geliştirdiği kontra atağa az adamla yakalandı. Marmarissporlu Can, sağ kanattaki Gökhan Güleç'e usta işi bir pas attı. Kaleyi ceza sahasının hemen dışından çaprazdan gören Gökhan'ın şutunda top uzak köşeden fileleri havalandırdı: 1- 0. Karşılaşmada başka gol olmayınca, Marmarisspor zor maçta 3 puanı tek golle aldı. Marmarisspor bu galibiyetle haftayı, lider Dalaman Belediyespor'un 3 puan gerisinde averajla 3. sırada tamamladı.

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