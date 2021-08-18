Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaralı leyleklere sahip çıktı.

- Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaralı leyleklere sahip çıktı. Bir vatandaşın barınağa getirdiği iki yaralı leyleğe ilk müdahaleyi yapan ekipler, tedavilerinin tamamlanması için Orman Muhafaza Müdürlüğüne sevkini gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın Modern Hayvan Bakımevi'ne getirdiği iki yaralı leyleği tedavi altına aldı. Merkezde yapılan muayenenin ardından birinin ayağının diğerinin ise kanadının kırıldığı tespit edildi. Yaralı leyleklere ilk müdahaleyi yapan hekimler, tedavilerinin tamamlanması ve ardından doğal yaşamlarına bırakılmaları için leylekleri Orman Muhafaza Müdürlüğüne teslim etti.

"İlk müdahaleyi yaptık"

Leyleğe ilk müdahaleyi yapan Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Ali Muhammed Alagöz, "Barınağımıza getirilen leylekleri muayene ettik. Muayenemizde birinin kanadının kırık olduğu diğerinin de ayağının kırık olduğunu tespit ettik. İlk müdahalelerini yaparak Orman Muhafaza Müdürlüğüne teslim edeceğiz" dedi.

Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı
Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı
Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı
Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg
Magazin Kibariye Ebru Şallı Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Lionel Messi Alex Teixeira Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:11:59. #1.14#

title