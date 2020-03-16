Yaralı leylek tedaviye alındı Konya'da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Konya'da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Ketenli Organize Sanayi Bölgesi'nde tarlada uçamayan bir leylek bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese giden milli parklar görevlileri, leyleğin kanadından yaralı olduğunu belirledi.

Ekiplerce Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilen leyleğin, tedavisini müteakip yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA