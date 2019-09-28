Yaralı leylek tedavi edilecek

28.09.2019 15:02

Konya'da yaralı vaziyette bulunan leylek tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, zabıta ekipleri tarafından yolda bulunan uçamayan leyleği teslim aldı.

Kanadından yaralı olduğu belirlenen leylek, tedavi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.

Yaralı leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA