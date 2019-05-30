Yaralı leylek tedavi edilecek

Konya'da, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesine bağlı Ortakonak Mahallesi'nde bir vatandaşın uçamayan bir leylek bulduğunu bildirmesi üzerine adrese gitti.

Milli parklar ekipleri, kanat kısmından yaralı olduğunu belirlediği leyleği tedavisini yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Leyleğin tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA