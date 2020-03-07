Yaralı leylek tedavi altına alındı
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Yaralı leylek tedavi altına alındı

Iğdır'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

07.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:58
Yaralı leylek tedavi altına alındı

'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.


Iğdır Kolikent Köyünde duyarlı bir vatandaş yaralı halde bir leylek buldu. verilmesi üzerine köye giden ekipler yaralı leyleği teslim aldı. Veteriner hekim tarafından tedavisi gerçekleştirilen ve gözetim altında tutulan leylek, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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