Yaralı leylek tedavi altına alındı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Taşkesti Akyazı kara yolu Karacasumandıra Mahallesi'nde yol kenarında yaralı leylek gördü.
Yaralı leylek ekipler tarafından götürüldüğü Taşkesti Beldesi'nde veteriner hekim tarafından tedavi edildi.
Daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen leyleğin, doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.