Yaralı leylek tedavi altına alındı
Tokat'ın Zile ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Tokat'ın Zile ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
İlçede yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.
Leyleğin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacağı belirtildi.
Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı açıklamada, sağ kanadından yaralanan leyleğe gereken tedavinin uygulandığını söyledi.
Kaynak: AA
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